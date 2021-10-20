Instagram разрешит пользователям делать совместные посты

Пользователи инстаграма получат возможность публикации совместных постов. Об этом пишет The Verge.

Новая функция Collabs позволит владельцам двух аккаунтов совместно редактировать пост или видео Reels, для этого одному из них нужно будет пригласить другого на экране добавлениня тэгов.

Публикация будет видна подписчикам обоих пользователей, комментарии к посту также будут общими.

Еще одним нововведением в инстаграме будет возможность создания постов из веб-версии приложения.

Нововведения будут доступны в ближайшие дни.

Это уже второе крупное обновление инстаграма за последние недели. В начале октября соцсеть увеличила длительность роликов, загружаемых в основную ленту, с одной минуты до часа.