» » » Instagram разрешит пользователям делать совместные посты
﻿
  • 20 октябрь 2021 23:21
  • 36

Instagram разрешит пользователям делать совместные посты

Instagram разрешит пользователям делать совместные постыПользователи инстаграма получат возможность публикации совместных постов. Об этом пишет The Verge.

 

Новая функция Collabs позволит владельцам двух аккаунтов совместно редактировать пост или видео Reels, для этого одному из них нужно будет пригласить другого на экране добавлениня тэгов.

 

Публикация будет видна подписчикам обоих пользователей, комментарии к посту также будут общими.

 

Еще одним нововведением в инстаграме будет возможность создания постов из веб-версии приложения.

 

Нововведения будут доступны в ближайшие дни.

 

Это уже второе крупное обновление инстаграма за последние недели. В начале октября соцсеть увеличила длительность роликов, загружаемых в основную ленту, с одной минуты до часа.


Похожие статьи:
﻿
Instagram заменит в «Историях» ссылки на сайты по свайпу на стикеры

Instagram заменит в «Историях» ссылки на сайты по свайпу на стикеры

Международные Новости
﻿
Instagram разрешил делиться

Instagram разрешил делиться "историями"

Международные Новости / Технологии
﻿
Instagram разрастется с минуты до часа

Instagram разрастется с минуты до часа

Международные Новости / Технологии
﻿
WhatsApp и Facebook получат ключевые обновления

WhatsApp и Facebook получат ключевые обновления

Международные Новости / Технологии
﻿
Facebook изменит ленту новостей

Facebook изменит ленту новостей

Международные Новости / Технологии
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика