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  • 20 октябрь 2021 23:19
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Один из крупнейших в мире вулканов проснулся в Японии

Один из крупнейших в мире вулканов проснулся в ЯпонииЖители японского острова Кюсю сегодня наблюдали извержение одного из крупнейших в мире вулканов – Асо.

 

На кадрах видно, как клубы черного дыма поднимаются из кратера на высоту в 3,5 тыс. м., вблизи разлетаются камни и пепел. Местные власти призвали не приближаться к опасной зоне, также выясняется, не находится ли сейчас кто-либо в горах рядом с вулканом.

 

Метеорологи предостерегают людей от походов на гору — уровень опасности повышен до 3-х из 5-ти возможных.

 

Известно, что несколько человек уже спустились со склона самостоятельно. Асо просыпается регулярно — самое мощное извержение было зафиксировано в марте 2016 года. Он выбрасывал столбы пепла высотой около 11 км над уровнем моря, взрывные извержения сопровождались резкими выбросами раскаленных обломков и дыма из жерла. Тогда инцидент обошелся без жертв.


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