Цена биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина в ходе торгов 20 октября превысила $66 000, обновив исторический максимум, следует из данных криптобиржи Coindesk.

По данным на 20:00 по Ташкенту, его стоимость достигала $66 836. За сутки она выросла на более чем $4 500.

Курс биткойна растет на фоне запуска первого ETF на биткоин-фьючерсы.

Биржевой фонд ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), основанный на биткоин-фьючерсах, начал торговаться на Нью-Йоркской бирже 19 октября. По подсчетам Bloomberg, в первый день торгов инвесторы совершили сделки с более чем 24 млн акций фонда, а оборот составил почти $1 миллиард.

Первая криптовалюта обновила максимум, который был установлен в середине апреля на отметке $64,8 тыс. Тогда стоимость актива росла после прямого листинга акций Coinbase на фондовой бирже NASDAQ. Криптобиржа стала первой в мире публичной компанией.

После этого котировки перешли к снижению. В середине мая курс биткоина резко обвалился за день на 33% и упал до $30 тыс. впервые с января. В июне актив продолжил падение и снижался до минимума в $28,8 тыс. Биткоин начал восстанавливаться в конце июля. С того момента его стоимость выросла на 129%.

ETF (exchange traded fund) — это инвестфонды, которые формируют портфели активов и выпускают собственные акции, где каждая ценная бумага привязана к определенной части активов фонда. По сути ETF позволяют приобрести актив, фактически не владея им.