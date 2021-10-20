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  • 20 октябрь 2021 23:01
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Несколько европейских сборных по футболу cобираются выйти из ФИФА

Несколько европейских сборных по футболу cобираются выйти из ФИФА Более десяти европейских сборных готовы покинуть Международную федерацию футбола.

 

Какие именно сборные собираются выйти из организации не уточняется. Их решение связано с желанием федерации чаще проводить чемпионаты мира.

 

ФИФА планирует уменьшить периодичность организации мундиаля: с одного раза в четыре года до одного раза в два года. Уточняется, что окончательное решение не принято, ведется обсуждение. Об этом сообщает Associated Press.

 

6 октября планы ФИФА негативно оценил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. По его мнению, у игроков не будет времени на отдых.

 

УЕФА, а также многие европейские сборные выступили против этого.


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