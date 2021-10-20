Facebook сменит название

Компания Facebook планирует сменить название на следующей неделе, сообщил портал Verge со ссылкой на источник.

«Facebook планирует изменить название на следующей неделе, чтобы оно отражало ее направленность на построение "метавселенной"», — говорится в сообщении.

Главы Facebook Марк Цукерберг считает, что «метавселенная» предоставит расширенные возможности для работников творческих профессий, тем, кто желает жить и работать подальше от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации. В августе нынешнего года компания представила виртуальные офисы Horizon Workrooms, подключиться к которым можно в формате видеоконференции или используя шлем виртуальной реальности Oculus VR.