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  • 19 октябрь 2021 23:48
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Фото утреннего тумана в Италии стало лучшим погодным снимком года

Фото утреннего тумана в Италии стало лучшим погодным снимком года

Фотография утреннего тумана над городком Айруно в Италии стала лучшим снимком погоды 2021 года по версии конкурса The Weather Photographer Of The Year.

 

Завораживающее осеннее фото сделал итальянский фотограф Джулио Монтини.

 

«Это фото можно сделать только из одной точки. Есть небольшая церковь на вершине холма в городке Айруно, в провинции Лекко в Италии. Под этим туманом протекает река Адда. В осенние месяцы, только в некоторые дни, такое зрелище можно увидеть с первыми лучами солнца. Уже через 20 минут все заканчивается», — рассказал Монтини.

 

Всего в список финалистов попала 21 фотография из 8,9 тысяч снимков, поданных на конкурс фотографами из разных стран.


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