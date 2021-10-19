Фото утреннего тумана в Италии стало лучшим погодным снимком года

Завораживающее осеннее фото сделал итальянский фотограф Джулио Монтини.
«Это фото можно сделать только из одной точки. Есть небольшая церковь на вершине холма в городке Айруно, в провинции Лекко в Италии. Под этим туманом протекает река Адда. В осенние месяцы, только в некоторые дни, такое зрелище можно увидеть с первыми лучами солнца. Уже через 20 минут все заканчивается», — рассказал Монтини.
Всего в список финалистов попала 21 фотография из 8,9 тысяч снимков, поданных на конкурс фотографами из разных стран.