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  • 19 октябрь 2021 23:46
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Назван симптом коронавируса у привитых людей

Назван симптом коронавируса у привитых людейВрачи рассказали о симптоме, который может проявляться только у привитых граждан.

 

Специалисты наблюдали за теми, кто заразился коронавирусом после курса вакцинации, и пришли к выводу, что таких людей объединяет один признак, передает Primpress.

 

Этот симптом, на первый взгляд, не опасен, но довольно характерен.

 

Большинство из тех, кто заболел COVID-19 после прививки, начинали постоянно чихать. Причем такой навязчивый чих ранее этим людям был несвойственен.

 

Врачи советуют при появлении такого симптома по возможности остаться дома и сдать тест на наличие инфекции в организме.


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