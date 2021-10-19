Назван симптом коронавируса у привитых людей

Врачи рассказали о симптоме, который может проявляться только у привитых граждан.

Специалисты наблюдали за теми, кто заразился коронавирусом после курса вакцинации, и пришли к выводу, что таких людей объединяет один признак, передает Primpress.

Этот симптом, на первый взгляд, не опасен, но довольно характерен.

Большинство из тех, кто заболел COVID-19 после прививки, начинали постоянно чихать. Причем такой навязчивый чих ранее этим людям был несвойственен.

Врачи советуют при появлении такого симптома по возможности остаться дома и сдать тест на наличие инфекции в организме.