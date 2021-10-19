Apple представила новые AirPods и MacBook Pro с «челкой»

18 октября американская корпорация Apple презентовала беспроводные наушники AirPods третьего поколения, а также ноутбуки MacBook Pro в обновленном дизайне с «челкой».

Анонсировано, что ноутбуки MacBook Pro выйдут в двух версиях — с дисплеями в 14,2 дюйма и 16,2 дюйма. Некоторых изменений претерпел внешний вид новинки: уменьшена лицевая панель, края стали более острыми, как у смартфона Apple iPhone 12, появилось больше портов, чем у предыдущих моделей, в том числе слот для SD-карты памяти. Вернулись также HDMI и MagSafe –разъемы, которые убрали в предыдущем обновлении дизайна модели.

Кроме того, ноутбуки нового поколения оснащены камерой FaceTime HD 1080p. Apple обещает более качественное изображение при слабом освещении за счет увеличенной диафрагмы. Фронтальную камеру на новых компьютерах спрятали под «челку» — то есть под «вырез», как на последних моделях iPhone.

Однако новинка лишилась сенсорной панели Touch Bar, которая в предыдущей модели позволяла регулировать звук и другие настройки, вместо нее вернулись привычные функциональные клавиши.

Кроме дизайна MacBook Pro получил новый процессор: вместо чипа Intel в них используются новые версии собственного чипа американской компании — M1 Pro и M1 Max, сделанные на архитектуре ARM. Отмечается, что преимущества M1 Max будут наиболее заметны при работе с графикой, в том числе в видеоиграх.

Профессиональная линейка ноутбуков, как и всегда, удовольствие недешевое: 2000 долларов за базовую 14-дюймовую модель и 2500 долларов за 16 дюймов в США.

Особого внимания заслуживают и новые беспроводные наушники AirPods. Их дизайн изменился впервые за 5 лет.

«Это новые AirPods с пространственным аудио и динамическим отслеживанием движений головы, совершенно новым дизайном и уникальным драйвером с адаптивным эквалайзером. Это магия, которую так любят наши пользователи», - заявили в компании.

В сравнении снаушниками предыдущего поколения новые легче, а ножка — короче. У новинки также будет защита от влаги и пота, увеличенная емкость аккумулятора, а также новый дизайн. Помимо этого, наушники оснащены функцией пространственного аудио. Производители заявляют, что работы аккумулятора хватит на 6 часов беспрерывного прослушивания музыки с зарядным футляром — до 30 часов. Как заверили в компании, пяти минут зарядки должно хватить на час работы.

Apple создала абсолютно новый драйвер с низким уровнем искажений. Теперь бас еще мощнее, а высокие ноты еще чище. За удобство управления музыкой и звонками отвечает датчик нажатия.

Позаботились разработчики и об автоматическом подключении ко всем устройствам Apple в одно касание. Чтобы заряжать наушники было еще удобнее, футляр оснащен технологией MagSafe и беспроводной зарядкой.

В продаже устройство появится 26 октября, а цена составит $179.