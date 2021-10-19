В Саудовской Аравии решили привлечь туристов парком развлечений на нефтяной вышке

В Саудовской Аравии намерены воплотить в жизнь проекта The Rig ("Буровая вышка"), который подразумевает строительство туристической зоны на одной из нефтяных вышек в Персидском заливе. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), который взял реализацию инициативы на себя, сообщил о решении в своем аккаунте в Twitter.

Развлекательная туристическая зона будет обустроена на площади в 150 000 кв. м. На этой территории появятся три отеля, рестораны, вертолетная площадка и парк аттракционов.

В фонде также сообщили, что проект будет построен в соответствии с экологическими стандартами и внутренними требованиями по сохранению окружающей среды. Эта идея была включена в стратегию Саудовской Аравии, рассчитанную на 2021-2025 годы и подразумевающую внедрение инновационных идей для увеличения числа местных, региональных и международных туристов.