В Таджикистане отрабатывают военные действия на случай худшего сценария на границе

На полигоне "Харбмайдон" на юге Таджикистана стартовали военные учения ОДКБ. Они продолжатся до 23 октября с участием четырех тысяч военнослужащих из России, Таджикистана, Казахстана, Беларуси и других стран-участниц международной структуры. В отработке их навыков на случай вторжения террористов и локализации войн будут задействованы более 500 единиц военной техники. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что план учений подразумевает худший вариант развития событий на таджикско-афганской границе.

Впервые в рамках совместной подготовки проводятся три учения одновременно: "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие". В данной ситуации такое решение – это реакция на непростую обстановку в Афганистане, которая склонна к обострению, подчеркнул глава генштаба ВС Таджикистана.

Напомним, в августе этого года здесь же уже были организованы совместные маневры российских, таджикских и узбекских военнослужащих.