В Испании прошел первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком

В испанском городе Таррагона прошел первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком — Balloon World Cup.

Турнир проходил на площадке размером 8 на 8 метров.

На нее поставили автомобиль, диваны и разные другие предметы, которые мешали игрокам передвигаться. Суть игры в том, чтобы не дать шарику упасть на землю.

Турнир организовал футболист «Барселоны» Жерар Пике и известный в Испании блогер Ибай Льянос.

«Это было потрясающе, это что-то совершенно другое. Иногда нужно выйти из своей зоны комфорта и попробовать что-то новое», — сказал Пике.

Турнир был вдохновлен серией вирусных видео от семьи Аррендондо из Орегона (США). Братья Антонио и Диего, а также их сестра Изабель начали выкладывать видео с этой игрой в TikTok во время изоляции из-за пандемии коронавируса.

Антонио и Диего выступали за команду США на этом турнире, всего в нем приняли участие игроки из 32 стран, в том числе и из России, которую представляла единственная на турнире девушка — Яна Руденко. Она проиграла в своем первом матче. А чемпионом стал перуанец Франческо де ла Крус.