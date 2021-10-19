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  • 19 октябрь 2021 7:45
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Назван мировой лидер по распространению коронавируса

Назван мировой лидер по распространению коронавирусаУниверситет Джона Хопкинса провел исследование и выяснил, что Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса на миллион жителей.

 

Данные разместил на своей странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

 

«Мировые антирекорды», – подписал он скриншот с данными университета.

 

В нем говорится, что по состоянию на 17 октября Латвия лидирует с показателем 7 679,97 случая заражения COVID-19 на миллион населения в неделю. Далее идут Барбадос - 7 125,28 случая и Грузия - 7 106,18.

 

В Латвии, население которой составляет 1,8 миллиона человек, ежесуточно фиксируется более 2 000 новых случаев заражения. Там введен режим чрезвычайной ситуации.


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