Назван мировой лидер по распространению коронавируса

Университет Джона Хопкинса провел исследование и выяснил, что Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса на миллион жителей.

Данные разместил на своей странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

«Мировые антирекорды», – подписал он скриншот с данными университета.

В нем говорится, что по состоянию на 17 октября Латвия лидирует с показателем 7 679,97 случая заражения COVID-19 на миллион населения в неделю. Далее идут Барбадос - 7 125,28 случая и Грузия - 7 106,18.

В Латвии, население которой составляет 1,8 миллиона человек, ежесуточно фиксируется более 2 000 новых случаев заражения. Там введен режим чрезвычайной ситуации.