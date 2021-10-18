BioNTech и Pfizer разработали вакцину COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 12 лет

Компании BioNTech и Pfizer обратились к регулирующим органам Европейского Союза с запросом на одобрение использования разработанной ими вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Вакцина носит название Comirnaty, а ее одобрение даст возможность впервые начать в Европе прививки для детей из этой возрастной группы.

Производители вакцины предоставили Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) необходимые данные по этой процедуре. В том числе - результаты поздних стадий исследований.

Отмечается, что препарат Comirnaty протестировали более чем на 2200 детях в возрасте от 6 месяцев до 12 лет. Для детей использовали меньшую дозу, чем обычно вводят взрослым. Добровольцы получили два компонента вакцины общим объемом 10 мкг, введенных с интервалом в 21 день. Компании отмечают, что у участников исследований через месяц после введения второй инъекции наблюдался «сильный иммунный ответ». Кроме того, титр антител был сопоставим с тем, который отмечался в возрастной группе от 16 до 25 лет при введении им 30 мкг вакцины.

Отмечается, что аналогичные данные будут направлены в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, а также другие регулирующие органы.

Компании-разрабочики BioNTech и Pfizer заверили, что у детей наблюдалась хорошая переносимость препарата. Доза 10 мкг была тщательно подобрана как предпочтительная с точки зрения безопасности, переносимости и иммуногенности у детей от 5 до 12 лет.