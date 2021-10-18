» » » BioNTech и Pfizer разработали вакцину COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 12 лет
﻿
  • 18 октябрь 2021 8:25
  • 60

BioNTech и Pfizer разработали вакцину COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 12 лет

BioNTech и Pfizer разработали вакцину COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 12 летКомпании BioNTech и Pfizer обратились к регулирующим органам Европейского Союза с запросом на одобрение использования разработанной ими вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Вакцина носит название Comirnaty, а ее одобрение даст возможность впервые начать в Европе прививки для детей из этой возрастной группы.

 

Производители вакцины предоставили Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) необходимые данные по этой процедуре. В том числе - результаты поздних стадий исследований.

 

Отмечается, что препарат Comirnaty протестировали более чем на 2200 детях в возрасте от 6 месяцев до 12 лет. Для детей использовали меньшую дозу, чем обычно вводят взрослым. Добровольцы получили два компонента вакцины общим объемом 10 мкг, введенных с интервалом в 21 день. Компании отмечают, что у участников исследований через месяц после введения второй инъекции наблюдался «сильный иммунный ответ». Кроме того, титр антител был сопоставим с тем, который отмечался в возрастной группе от 16 до 25 лет при введении им 30 мкг вакцины.

 

Отмечается, что аналогичные данные будут направлены в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, а также другие регулирующие органы.

 

Компании-разрабочики BioNTech и Pfizer заверили, что у детей наблюдалась хорошая переносимость препарата. Доза 10 мкг была тщательно подобрана как предпочтительная с точки зрения безопасности, переносимости и иммуногенности у детей от 5 до 12 лет.


Похожие статьи:
﻿
Moderna начала клинические испытания вакцины от COVID-19 на детях

Moderna начала клинические испытания вакцины от COVID-19 на детях

Международные Новости
﻿
В США одобрили использование вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19

В США одобрили использование вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19

Международные Новости
﻿
Власти США сообщили о смерти шести участников испытания вакцины Pfizer

Власти США сообщили о смерти шести участников испытания вакцины Pfizer

Международные Новости
﻿
Одна доза вакцины

Одна доза вакцины "Спутник V" будет стоить менее $10 для международных рынков

Международные Новости
﻿
Названа стоимость прививки вакциной «Спутник V»

Названа стоимость прививки вакциной «Спутник V»

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика