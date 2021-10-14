Названы симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, в каком случае человеку, зараженному коронавирусом, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

По его словам, даже при небольшой температуре следует проконсультироваться у участкового врача или по горячей линии по COVID-19.

Если проявляются более серьезные симптомы, требуется срочное вмешательство медиков.

«Лихорадка, небольшая температура – уже повод обратиться к участковому врачу за консультацией или по горячей линии по COVID-19. Вызывать скорую и идти в стационар нужно при затруднении дыхания и неконтролируемой температуре, а также тяжелой интоксикации и слабости», - сказал специалист.

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков добавил, что кашель и боли в горле также должны насторожить.

«Кашель, насморк, больное горло - это повод провериться на SARS-CoV-2. Если есть ломота в теле, значит, уже есть обострение течения коронавируса», - заключил он.