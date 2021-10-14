Ученые рассказали о «запахе смерти»

Британские ученые провели исследование и выяснили, как по запаху можно узнать о приближающейся смерти.

Исследователь Арно Висмар из школы психологии Университета Кента провел эксперимент, в ходе которого испытуемые подвергались запахам путресцина, аммиака и воды. Непреодолимую тревогу у них вызвал лишь запах первого компонента при том, что они никогда не сталкивались с ним ранее. Ученый рассказал, что в то время, когда человек умирает, его тело ломается, и во время этого процесса освобождается много ароматов, которые они начинают чувствовать, одним из которых является именно путресцин.

Кроме того, как заявили ученые, с «запахом смерти» у людей также часто ассоциируется аромат травы. Они выяснили, что человек имеет древний обонятельный рецептор, который пробуждается накануне гибели, улавливая указанный аромат. Они подметили, что такое может произойти даже за год до смерти. Как отмечают ученые, когда появляется «запах смерти», люди подсознательно начинают меняться и, сами того не ведая, приближают момент своего конца.

Однако, как заверили исследователи, «запах смерти» является не предвестником смерти, а сигналом, говорящим об угрожающей организму опасности. Такой аромат помогает человеку понять, что повод для тревоги существует, а ему необходимо найти причину предстоящей гибели, подытожили ученые.

Ранее исследователи из Швеции и Дании выяснили, что уменьшение роста в среднем возрасте оказалось маркером повышенного риска ранней смерти у женщин — главным образом от сердечно-сосудистых заболеваний.