Apple может сократить производство iPhone 13

Apple может сократить запланированный объем производства iPhone 13 на 10 млн в этом году из-за нехватки микросхем, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, компания планировала за последние три месяца 2021 года выпустить 90 млн новых моделей iPhone, однако Broadcom и Texas Instruments не справляются с поставкой компонентов. Apple также сталкивается нехваткой компонентов от других поставщиков.

Отметим, что Texas Instruments поставляет Apple компоненты OLED-дисплея, Broadcom — беспроводные модули.

Проблемы Apple усугубляет энергетический кризис в Китае, также отмечает агентство. Китайские партнеры компании TPK Holding и Pegatron ранее в октябре предупредили, что вынуждены изменить производственный график из-за ограничений на поставки электроэнергии, установленных властями.