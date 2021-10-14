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  • 14 октябрь 2021 7:31
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Apple может сократить производство iPhone 13

Apple может сократить производство iPhone 13Apple может сократить запланированный объем производства iPhone 13 на 10 млн в этом году из-за нехватки микросхем, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

 

По информации издания, компания планировала за последние три месяца 2021 года выпустить 90 млн новых моделей iPhone, однако Broadcom и Texas Instruments не справляются с поставкой компонентов. Apple также сталкивается нехваткой компонентов от других поставщиков.

 

Отметим, что Texas Instruments поставляет Apple компоненты OLED-дисплея, Broadcom — беспроводные модули.

 

Проблемы Apple усугубляет энергетический кризис в Китае, также отмечает агентство. Китайские партнеры компании TPK Holding и Pegatron ранее в октябре предупредили, что вынуждены изменить производственный график из-за ограничений на поставки электроэнергии, установленных властями.


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