Президент Кыргызстана распустил Кабинет министров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11 октября подписал указ об отставке Кабинета министров страны, говорится на сайте главы государства.

Члены Кабмина продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Отдельным указом президент отправил в отставку председателя Кабмина и руководителя Администрации президента Улукбека Марипова.

12 октября Комитет по конституционному законодательству Жогорку Кенеша утвердил состав и структуру нового кабинета министров. На пост исполняющего обязанности главы Кабмина президент предложил бывшего вице-премьера, министра финансов и экономики Акылбека Жапарова. В качестве заместителя главы кабмина по вопросам безопасности предложен соратник Садыра Жапарова глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев. При этом, он будет продолжать занимать свою должность в спецслужбе.

Президент пообещал, что «каждый шаг Жапарова, каждое его действие будут под личным контролем».

«Мы договорились с Акылбеком Жапаровым. Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году в 400 миллиардов сомов. Если он не сможет это сделать, то я приму меры. Так что не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время», — написал он в Instagram.

Новый закон о Кабмине

11 октября Садыр Жапаров также подписал закон «О кабинете министров». Депутаты Жогорку Кенеша приняли этот законопроект в третьем чтении 6 октября.

По информации пресс-службы администрации президента, документ позволяет президенту по собственной инициативе, с учетом предложения парламента или Народного курултая отправить главу Кабмина или другого министра в отставку.

Согласно документу, Садыр Жапаров определит нового главу кабмина и его структуру, а затем внесет свои предложения в парламент.

Теперь председатель Кабинета министров будет руководителем администрации президента, которая, в свою очередь, заменит аппарат правительства.

Как отмечает Kloop, в проекте закона говорилось, что члены Кабмина имеет право на служебное жилое помещение, однако приватизировать такое жилья нельзя. Главой Кабмина или его членом не может стать человек имеющий судимость «независимо от того, погашена она или снята».

А привлечь к уголовной ответственности члена кабинета министров можно только «с согласия президента». Если же министр имеет госнаграды, то во время следствия его не могут содержать под стражей, а только под домашним арестом.

Законопроект о Кабмине было решено создать из-за принятия новой Конституции. В ней значительно усилена роль президента во всех ветвях власти, так как Кыргызстан теперь президентская республика. По новой Конституции, Кабмин, представляющий исполнительную власть, напрямую подчиняется президенту, поясняет издание.

Ранее члены правительства Кыргызстана назначались парламентом, президент же имел право согласиться или не согласиться с отставкой главы того или иного министерства. Многие правозащитники критикуют внесенные в Конституцию Кыргызстана изменения как служащие укреплению личной, авторитарной власти Садыра Жапарова, пишет DW.