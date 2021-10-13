Instagram начнет оповещать пользователей о сбоях в работе приложения

Социальная сеть Instagram намерена уведомлять пользователей о сбоях в работе приложения при помощи специальных функций, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня мы анонсируем две новые функции, которые помогут предоставить людям больше информации о сбоях в работе Instagram и статусе их аккаунтов прямо в приложении", - информируется в релизе.

Отмечается, что первая функция начнет оповещать пользователей в их истории действий о появлении сбоев или технических проблем, а также о сроках их решения.

Вторая функция появится в приложении - "Статус аккаунта". С ее помощью юзеры смогут получать данные о том, не находятся ли их аккаунты под угрозой и как распространяется контент. При необходимости клиенты смогут подать жалобу или запросить соответствующую проверку.