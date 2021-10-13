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  • 13 октябрь 2021 8:24
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Instagram начнет оповещать пользователей о сбоях в работе приложения

Instagram начнет оповещать пользователей о сбоях в работе приложенияСоциальная сеть Instagram намерена уведомлять пользователей о сбоях в работе приложения при помощи специальных функций, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

 

"Сегодня мы анонсируем две новые функции, которые помогут предоставить людям больше информации о сбоях в работе Instagram и статусе их аккаунтов прямо в приложении", - информируется в релизе.

 

Отмечается, что первая функция начнет оповещать пользователей в их истории действий о появлении сбоев или технических проблем, а также о сроках их решения.

 

Вторая функция появится в приложении - "Статус аккаунта". С ее помощью юзеры смогут получать данные о том, не находятся ли их аккаунты под угрозой и как распространяется контент. При необходимости клиенты смогут подать жалобу или запросить соответствующую проверку.


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