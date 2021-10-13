» » » В Windows 11 сломались принтеры
﻿
  • 13 октябрь 2021 8:15
  • 46

В Windows 11 сломались принтеры

В Windows 11 сломались принтерыПроизводитель офисного оборудования Brother рассказал о проблемах его девайсов при взаимодействии с Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

 

Проблемы возникают в случае подключения принтеров Brother через USB-интерфейс. По невыясненными причинам взаимодействие между ОС и устройством нарушается и система не может определить наличие оборудования.

 

В ряде случаев принтеры бренда продолжают работу, однако ломаются некоторые функции. Например, перестает функционировать инструмент настройки устройства, распределения печати, обновления программного обеспечения. Проблема касается как струйных, так и лазерных принтеров марки Brother.

 

В качестве временной меры специалисты компании рекомендовали использовать другой тип подключения — например, беспроводной интерфейс, если такая возможность имеется. Microsoft пока что не отреагировала на неполадки.

 

Пользователи офисного обрудования не в первый раз сталкиваются с проблемами в Windows. В июле специалисты описали способ взлома любого ПК через принтер. В августе стало известно, что мошенники использовали ПО для офисных девайсов для кражи денег.


Похожие статьи:
﻿
Microsoft выпустила предварительную версию Windows 11

Microsoft выпустила предварительную версию Windows 11

Международные Новости
﻿
В Windows сломалась функция восстановления

В Windows сломалась функция восстановления

Международные Новости
﻿
Microsoft с сегодняшнего дня прекратила поддержку Windows 7

Microsoft с сегодняшнего дня прекратила поддержку Windows 7

Международные Новости
﻿
Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Международные Новости
﻿
Американка отсудила у Microsoft 10 тысяч долларов за обновление Windows

Американка отсудила у Microsoft 10 тысяч долларов за обновление Windows

Международные Новости / Технологии
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика