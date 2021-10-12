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  • 12 октябрь 2021 8:22
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Власти Саудовской Аравии готовы пустить на малый хадж привитых иностранцев

Власти Саудовской Аравии готовы пустить на малый хадж привитых иностранцевПаломники, которые прошли вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными властями Саудовской Аравии, могут совершить малый хадж.

 

Как передает издание Gulf Business, въезд в Саудовскую Аравию теперь разрешен для тех паломников, кто получил либо две дозы вакцин Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca или Moderna, либо одну дозу препарата Johnson & Johnson.

 

Кроме того, въезд в страну разрешат тем, кто привился препаратами Sinopharm и Sinovac, но при условии, что они получили бустерную дозу, одобренной саудовским правительством. В списке нет российских вакцин и узбекско-китайской вакцины.

 

Въезд в Саудовскую Аравию для иностранцев временно был приостановлен в конце февраля 2020 года из-за вспышки коронавируса.


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