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  • 12 октябрь 2021 8:21
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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономикеПремия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присуждена Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гидо Имбенсу. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук.

 

Дэвид Кард получит половину премии «за его эмпирический вклад в экономику труда», Джошуа Ангрист и Гидо Имбенс разделят вторую половину награды «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

 

«Лауреаты этого года <...> представили новые взгляды на рынок труда и показали, какие выводы о причине и следствии экономических процессов можно сделать экспериментальным путем. Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях», — говорится в решении комитета.

 

Дэвид Кард (1956 г. р.) родился в Канаде, Джошуа Ангрист (1960 г. р.) — в США, Гидо Имбенс (1963 г. р.) в Нидерландах. Все трое учёных работают в университетах США.

 

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.

 

Присуждение награды по экономике завершает Нобелевскую неделю. Ранее Нобелевский комитет объявил имена лауреатов в области медицины, физики и химии, литературы и премии мира.

 

Нобелевская премия по экономике не предусмотрена завещанием Альфреда Нобеля. Она была учреждена Государственным банком Швеции в 1968 году — по случаю 300-летия основания банка.


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