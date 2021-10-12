Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присуждена Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гидо Имбенсу. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Дэвид Кард получит половину премии «за его эмпирический вклад в экономику труда», Джошуа Ангрист и Гидо Имбенс разделят вторую половину награды «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

«Лауреаты этого года <...> представили новые взгляды на рынок труда и показали, какие выводы о причине и следствии экономических процессов можно сделать экспериментальным путем. Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях», — говорится в решении комитета.

Дэвид Кард (1956 г. р.) родился в Канаде, Джошуа Ангрист (1960 г. р.) — в США, Гидо Имбенс (1963 г. р.) в Нидерландах. Все трое учёных работают в университетах США.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.

Присуждение награды по экономике завершает Нобелевскую неделю. Ранее Нобелевский комитет объявил имена лауреатов в области медицины, физики и химии, литературы и премии мира.

Нобелевская премия по экономике не предусмотрена завещанием Альфреда Нобеля. Она была учреждена Государственным банком Швеции в 1968 году — по случаю 300-летия основания банка.