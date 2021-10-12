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  • 12 октябрь 2021 8:17
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Президента Бразилии не пустили на футбольный матч из-за отсутствия прививки

Президента Бразилии не пустили на футбольный матч из-за отсутствия прививкиПрезидент Бразилии Жаир Болсонаро снова попал впросак. Лидера страны не пустили на футбольный матч чемпионата страны «Сантос» — «Гремио» из-за отсутствия прививки от коронавируса.

 

Болсонаро является ярым противником вакцинации и этот случай не единственный. Ранее его не пустили в ресторан. Не привитого президента даже несколько раз штрафовали за несоблюдения рекомендаций санитарного надзора в стране.

 

«За отсутствие защитной маски на лице его оштрафовали его на $500», — сообщает источник.

 

У самого же главы государства лишь негодование в ответ на ситуации подобного рода.

 

«Я хотел посмотреть игру «Сантос», но мне сказали, что нужно вакцинироваться. Зачем? У меня больше антител, чем у тех, кто привился», — уверенно заявляет президент Бразилии. Напомним, в июле 2020 года Болсонаро перенес коронавирус.

 

Он уверен, что введение ковид-паспортов и ограничения в общественных местах для невакцинированных, которые действуют в некоторых штатах Бразилии, недопустимо.


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