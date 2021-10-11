Ученый из США выдвинул новую версию происхождения коронавируса

Изначально вирус мог эволюционировать в теле заболевшего китайского шахтера в 2012 году, считает исполнительный директор компании Bioscience Resource Project Джонатан Латэм.

Коронавирус изначально мог эволюционировать в теле заболевшего в 2012 году китайского шахтера, считает исполнительный директор американской компании Bioscience Resource Project Джонатан Латэм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Как пишет газета, он также отметил, что вирус может совершать скачки в развитии и многократно видоизменяться, длительное время находясь в теле человека.

«Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию [вируса] Sars-Cov-2. Десятки лет [развития] уместились примерно в шесть месяцев. По нашей теории, аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, а утечка вируса [из лаборатории в городе Ухань] произошла из медицинского образца, полученного от инфицированных в ходе вспышки шахтеров», - приводит газета слова Латэма.

В 2012 году шесть горняков спустились в недействующую медную шахту в уезде Моцзян (провинция Юньнань, около 1 500 км от Уханя) для ее очистки от фекалий летучих мышей. После этого все они тяжело заболели и у них наблюдались симптомы, схожие с COVID-19 - жар, кашель, поражение легких. Трое из шести шахтеров умерли.

Позже ученые из Уханьского института вирусологии также посетили эту шахту и собрали образцы мышей для изучения возбудителей заболеваний, которые они могли переносить. В общей сложности с 2012 по 2015 годы в этой шахте и ее окрестностях были обнаружены около 300 коронавирусов. Среди них был и образец, получивший название RaTG13, геномная последовательность которого на 96,2% схожа с SARS-CoV-2, что делает его наиболее близким предком возбудителя COVID-19. RaTG13 и SARS-CoV-2 очень похожи друг на друга по устройству, однако первый не может эффективно проникать в клетки людей.