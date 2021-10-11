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  • 11 октябрь 2021 10:55
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Сборная Франции по футболу стала победителем Лиги наций

Сборная Франции по футболу стала победителем Лиги нацийВ воскресенье завершился второй в истории розыгрыш футбольной Лиги наций.

 

Сборная Франции обыграла команду Испании в финальном матче Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась волевой победой команды Дидье Дешама со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Карим Бензема (66-я минута) и Килиан Мбаппе (80), и у проигравших отличился Микел Оярсабаль (64).

 

В матче за третье место Лиги наций сборная Италии обыграла команду Бельгии со счетом 2:1.

 

Следующий розыгрыш Лиги наций начнется в июне 2022 года.


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