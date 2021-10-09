При взрыве в мечети Афганистана погибли десятки человек

В шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана прогремел взрыв, сообщил в Twitter представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид.

Взрывное устройство, которое пронес террорист-смертник, сработало 8 октября во время пятничной молитвы, пишет TOLO News со ссылкой на местные органы безопасности.

Забихулла Муджахид заявил, что в результате взрыва «несколько человек были убиты и ранены». По словам директора департамента культуры и информации Кундуза, на которого ссылается TOLO News, в результате теракта погибли 43 человека и более 140 получили ранения.

Два представителя сферы здравоохранения сообщили агентству Reuters, что число погибших может составить от 70 до 80 человек.

Террористическая группировка «Вилаят Хорасан» «Исламское государство-Хорасан» (часть террористической-исламистской группы Исламское государство) взяла ответственность за взрыв мечети. В группировке заявили, что взрыв осуществил в толпе террорист-смертник в поясе со взрывчаткой.

Как сообщает корреспондент BBC в соседнем Пакистане Секундер Кермани, взрыв мечети в Кундузе несет все признаки действий «ИГ-Хорасан». Группировка нанесла аналогичный удар по аэропорту Кабула в августе.

В прошлом группировка неоднократно наносила удары по афганскому шиитскому меньшинству: террористы-смертники взрывали мечети, спортивные клубы и школы. В последние недели ИГ также активизировало кампанию нападений на талибов.