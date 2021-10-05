Появилось видео, как оползень унес 20 домов в Сочи

В Сочи из-за сильных ливней произошла подвижка грунта. В результате в селе Сергей-Поле в Лазаревском районе произошло смещение 20 домов и участка дороги. Кадры с места ЧП были опубликованы в сети, сообщает ГТРК "Вести Сочи".

"Произошла подвижка грунта на площади. В результате произошло смещение 20 жилых домов и участка дороги в коттеджном посёлке Сергей-Поле по улице Новошкольная. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта", — сообщили в пресс-службе МЧС.

Из 20 поврежденных домов восемь заселены. Пострадавших и погибших нет. Газоснабжение и электроснабжение отключено в пределах коттеджного поселка.В администрации города сообщили, что в пункт временного размещения эвакуированы 30 человек, оказавшихся в зоне разрушения.

К ликвидации последствий оползня привлечено 26 человек и 12 единиц техники. Губернатор региона Вениамин Кондратьев взял ситуацию в Сочи под личный контроль. Органы прокуратуры Краснодарского края организовали проверку по факту подвижки грунта в области осадков.