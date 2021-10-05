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  • 5 октябрь 2021 11:56
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Сбой Facebook, WhatsApp и других приложений продлился семь часов

Финансовые потери Марка Цукерберга, основателя Facebook, от сбоя социальной сети и связанных с ней мессенджеров, составили почти семь миллиардов долларов.

 

Сбой Facebook, WhatsApp и других приложений продлился семь часов

 

При этом, по мнению профессора университета Флориды Эндрю Селепака, последствия от рекордного сбоя будут минимальны, но над совпадением по времени с разоблачением неэтичных действий компании стоит задуматься? сообщает РИА Новости.

 

"Я думаю, с точки зрения правительства, если взлом не совершен сторонней организацией..., правительством, воздействие сбоя в работе Facebook и Instagram на несколько часов на самом деле имеет довольно-таки ограниченное воздействие на повседневную деятельность среднестатистического человека", - отметил Селепак.

 

Социальные сети Facebook и Instagram, а также связанный с ними мессенджер WhatsApp накануне были недоступны в течение почти семи часов из-за серьезного технического сбоя. Увеличение нагрузки на другие мессенджеры повлекло за собой волну сбоев других социальных сетей.


Основатель Марк Цукерберг позже извинился за сбой, заявив. что все социальные сети вновь начали работу. По предварительным данным, причиной сбоя стали ошибки при обновлении программ.


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