В Индии зафиксировали вспышку вируса Nipah

В Индии выявлена вспышка опасного вируса Nipah. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в местных властях. По его данным, заболевания фиксируются в южном индийском штате Керала.

Отмечается, что в результате инфекции скончался 12-летний мальчик, еще у двух человек наблюдаются симптомы заболевания.

Власти страны оперативно направили в штат группу специалистов из национального центра по контролю за заболеваниями, чтобы помочь медицинским работникам.

По словам экспертов, необходимо изучить все контакты пациентов и отправить всех, кто с ними взаимодействовал, на карантин.