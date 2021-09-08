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  • 8 сентябрь 2021 11:00
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В Индии зафиксировали вспышку вируса Nipah

В Индии зафиксировали вспышку вируса NipahВ Индии выявлена вспышка опасного вируса Nipah. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в местных властях. По его данным, заболевания фиксируются в южном индийском штате Керала.

 

Отмечается, что в результате инфекции скончался 12-летний мальчик, еще у двух человек наблюдаются симптомы заболевания.

 

Власти страны оперативно направили в штат группу специалистов из национального центра по контролю за заболеваниями, чтобы помочь медицинским работникам.

 

По словам экспертов, необходимо изучить все контакты пациентов и отправить всех, кто с ними взаимодействовал, на карантин.


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