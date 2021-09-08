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  • 8 сентябрь 2021 10:58
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В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, однако в различных регионах наблюдается различная ситуация. Об этом заявила во вторник эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

 

«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне, - отметила она. - В последнее время ежедневно выявляется 4,4-4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 67-68 тыс. Смертей».

 

«Однако в различных регионах наблюдается различная ситуация», - подчеркнула ван Керкхове. Так, по ее словам, в Северной и Южной Америках наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе - снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности, а в Африке, например, цифры идут на спад.

 

«Ситуация вызывает обеспокоенность, - подытожила эксперт. - Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией».

 

Кроме того, Райан обратил внимание на несправедливую ситуацию в мире, когда «в одних странах есть вакцины, но люди не хотят вакцинироваться, а в других странах много людей, которые хотят вакцинироваться, но нет вакцин».


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