Эмомали Рахмон призвал к высокой боеготовности армии

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на тожественном военном параде в честь 30-летия независимости Таджикистана, призвал Вооруженные силы страны к бдительности в силу осложняющейся с каждым днем ситуации в мире.

«В последнее время ситуация в регионе и мире в связи с расширением деятельности террористических, экстремистских и радикальных движений и организаций, межрелигиозных и внутрирелигиозных конфликтов, незаконного оборота наркотиков, оружия, киберпреступности и других транснациональных организованных преступлений стала причиной серьезной озабоченности жителей планеты», - отметил президент.

«В соответствии с анализом и прогнозами, такая ситуация в регионе и отдельных странах мира будет продолжаться и в дальнейшем, станет еще более острой и напряженной», - продолжил глава государства.

«В этих условиях руководству Вооруженных сил, правоохранительных органов и особенно Пограничных войск необходимо осуществлять все необходимые меры для обеспечения охраны государственной границы, общественной и государственной безопасности, мирной жизни народа и поддержания на высоком уровне боеготовности воинских частей и подразделений», - подчеркнул Эмомали Рахмон.