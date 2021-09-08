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  • 8 сентябрь 2021 10:55
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Эмомали Рахмон призвал к высокой боеготовности армии

Эмомали Рахмон призвал к высокой боеготовности армииПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на тожественном военном параде в честь 30-летия независимости Таджикистана, призвал Вооруженные силы страны к бдительности в силу осложняющейся с каждым днем ситуации в мире.

 

«В последнее время ситуация в регионе и мире в связи с расширением деятельности террористических, экстремистских и радикальных движений и организаций, межрелигиозных и внутрирелигиозных конфликтов, незаконного оборота наркотиков, оружия, киберпреступности и других транснациональных организованных преступлений стала причиной серьезной озабоченности жителей планеты», - отметил президент.

 

«В соответствии с анализом и прогнозами, такая ситуация в регионе и отдельных странах мира будет продолжаться и в дальнейшем, станет еще более острой и напряженной», - продолжил глава государства.

 

«В этих условиях руководству Вооруженных сил, правоохранительных органов и особенно Пограничных войск необходимо осуществлять все необходимые меры для обеспечения охраны государственной границы, общественной и государственной безопасности, мирной жизни народа и поддержания на высоком уровне боеготовности воинских частей и подразделений», - подчеркнул Эмомали Рахмон.


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