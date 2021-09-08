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  • 8 сентябрь 2021 10:53
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В ВОЗ назвали причины появления супперштаммов коронавируса

В ВОЗ назвали причины появления супперштаммов коронавирусаВероятность мутации вируса вырастает в том случае, если он широко циркулирует в популяции и приводит к росту заражений. Так объяснил появление суперштаммов коронавируса директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

 

«Вирусы эволюционируют со временем, и в этом нет ничего удивительного. Чем активнее вирус передается — тем больше мутаций. Чем меньше он передается — тем мутаций меньше», — пояснил он.

 

Клюге предупредил, что новые разновидности коронавируса будут продолжать возникать, если не решить проблему с неравным доступом к вакцинам. Он призвал страны «незамедлительно поделиться вакцинами» с теми государствами, у которых к ним доступ ограничен.

 

«Быстрая разработка эффективных вакцин от COVID-19 — одна из немногих историй успеха этой пандемии. Но если те, кто подвержен наибольшему риску, не получат эти препараты, то новые штаммы, которые возникнут в будущем, перечеркнут наши достижения, весь наш прогресс и продлят пандемию», — сказал он.

 

Ранее ученые предупредили о распространении в мире штамма «мю», устойчивого к антителам. Впервые его обнаружили в Колумбии в январе 2021 года.


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