В Израиле успешно провели операцию по разделению сиамских близнецов

В Израиле провели редчайшую операцию по разделению сиамских близнецов, родившихся со сросшимися затылками. Проходила она в медцентре Сорока в городе Беэр-Шева, впервые в стране, однако врачи успешно справились со своей задачей.

Как отмечается, девочки-близнецы родились в августе 2020 года. За благополучную жизнь малышек боролись 50 израильских докторов и медсестер, а также были приглашены двое заграничных специалистов с мировым именем, имеющих опыт подобных хирургических процедур.

«Подготовка к операции, которая включала пересадку скальпа обеим пациенткам, продолжалась месяцы. Была создана специальная 3D-модель близнецов в виртуальной реальности. В течение этого времени девочкам вставляли в голову надувные силиконовые мешки, которые периодически расширялись, чтобы растянуть кожу. Затем эту кожу использовали, чтобы закрыть их головы после реконструкции черепов. К счастью, все прошло, как мы и надеялись», - отметил главный нейрохирург центра Микки Гидеон.

Сейчас обе пациентки чувствуют себя хорошо и уже могут дышать и есть самостоятельно. Ожидается, что после разделения девочки смогут вести полноценный образ жизни.