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  • 7 сентябрь 2021 10:44
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Сопротивление афганского Панджшера заявило, что переходит к партизанской войне

Сопротивление афганского Панджшера заявило, что переходит к партизанской войнеСилы сопротивления в афганской провинции Панджшер меняют тактику, заявил их представитель Али Маисам Назари. Об этом сообщило РИА Новости.

 

Моджахеды переходят к партизанской войне с талибами; сейчас они отступают в горы, откуда продолжат противостояние, пояснил он.

 

Ранее лидер ополченцев Ахмад Масуд призвал всех афганцев активно сопротивляться захватившему власть движению. В противном случае, по его мнению, страна рискует стать «отстающей, темной и далекой от какой-либо культуры».

 

Напомним, провинция Панджшер оставалась единственной неподконтрольной «Талибану». Ранее талибы заявили, что около 200 человек, включая 30 командиров сопротивления, сдались им в Панджшере, изъято оружие и боеприпасы.

 

Талибы и ополченцы попеременно сообщают об успехах в противостоянии. Так, сегодня новые власти заявили, что взяли под контроль Панджшер, но позже в ущелье опровергли эту информацию.


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