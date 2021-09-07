Сопротивление афганского Панджшера заявило, что переходит к партизанской войне

Силы сопротивления в афганской провинции Панджшер меняют тактику, заявил их представитель Али Маисам Назари. Об этом сообщило РИА Новости.

Моджахеды переходят к партизанской войне с талибами; сейчас они отступают в горы, откуда продолжат противостояние, пояснил он.

Ранее лидер ополченцев Ахмад Масуд призвал всех афганцев активно сопротивляться захватившему власть движению. В противном случае, по его мнению, страна рискует стать «отстающей, темной и далекой от какой-либо культуры».

Напомним, провинция Панджшер оставалась единственной неподконтрольной «Талибану». Ранее талибы заявили, что около 200 человек, включая 30 командиров сопротивления, сдались им в Панджшере, изъято оружие и боеприпасы.

Талибы и ополченцы попеременно сообщают об успехах в противостоянии. Так, сегодня новые власти заявили, что взяли под контроль Панджшер, но позже в ущелье опровергли эту информацию.