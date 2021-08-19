Талибы устанавливают новый порядок в Афганистане: под запретом музыка и вакцинация

Вооруженные талибы на улицах афганских городов охраняют порядок и следят за соблюдениями новых правил, которые так похожи на то, что было в средневековье. Под запретом в Афганистане теперь музыка. А также женские голоса на радио. Преступлением стала вакцинация от коронавируса.

Есть и требования вернуться к работе. Открылись рынки, многие из которых всю минувшую неделю пустовали. Правда, то, что продают, покупателям теперь не по карману.

«Многие наши товары привозят из-за границы. Теперь с этим большие проблемы. Цены на продукты выросли. А скоро товар может совсем закончиться», – сказал владелец магазина Эбрагим.

Покинуть страну пытаются тысячи афганцев. Все нажитое теперь им придется оставить на родине. Запрещено вывозить за границу доллары и золото. Но и с пустыми карманами люди осаждают аэропорт Кабула в надежде улететь подальше от этой страны.

На то чтобы сбежать от режима боевиков, осталось всего пять дней. Такие сроки новые власти дали американцам. Эвакуацию россиян, граждан Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины начинает Минобороны России. На четырех самолетах вывезли больше полутысячи человек.

«Талибан» наоборот, призывает людей остаться. На пресс-конференции боевики заверили, что жизни и здоровью афганцев ничто не угрожает.

«США продолжают эвакуировать афганских граждан. У нас это вызывает беспокойство. Наши люди, такие как инженеры и врачи, нужны стране. Это таланты, которые нельзя отдавать в другие страны», – заявил представитель радикалов Забихулла Муджахид.

За неделю Афганистан покинули уже больше 30 тысяч человек. В основном это те, кто работал с иностранными государствами, и их семьи. В Европе самолеты из Кабула приземляются в Испании. Новую жизнь люди начинают на базе для беженцев. Сейчас там находится больше тысячи человек. Затем их отправят дальше в Европу.

«Мы примем как можно больше людей, находящихся в опасности. Мы приложим все наши усилия в координации с Европейским союзом и остальными партнерами, такими как Соединенные Штаты Америки», – сказал министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Но не все политики так гостеприимны. На днях канцлер Австрии выступил против того, чтобы пустить в страну беженцев. И этим вызвал протесты. Десятки людей вышли на улицы Вены с требованием помочь и принять афганцев.