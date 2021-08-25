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  • 27 август 2021 12:06
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Джо Байден приказал готовить удары по ИГ после взрывов в Кабуле

Джо Байден приказал готовить удары по ИГ после взрывов в КабулеПрезидент США Джо Байден в четверг выступил с обращением в связи с терактом в Кабуле. В результате взрывов в столице Афганистана погибли не менее 100 человек, включая 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

 

«Тем, кто осуществил эту атаку, а также всем, кто желает причинить вред Америке, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить», — заявил глава Белого дома.

 

Он сообщил, что отдал приказ подготовить планы нанесения ударов по лидерам и объектам «Исламского государства» вне зависимости от того, где они находятся. «Мы отреагируем с силой и с точностью в выбранное нами время, месте и моменте», — отметил Джо Байден.

 

Американский президент рассказал, что за последние 12 часов из аэропорта Кабула эвакуировали 7000 человек, а с 15 августа — более 100 тысяч человек. Он пообещал, что США завершат эвакуацию, несмотря на теракты.

 

Джо Байден также сообщил, что, после консультаций с военными, не будет отправлять дополнительные силы в Афганистан. Он взял на себя «принципиальную ответственность» за всё, что произошло в Афганистане и вновь заявил, что не жалеет о решении вывести войска из этой страны. «Мы не должны жертвовать жизнями американцев в попытке установить демократию в Афганистане — стране, которая ни разу за всю историю не была объединённой», — сказал глава Белого дома.


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