В Казахстане взорвался военный склад с боеприпасами

На складе воинской части в Жамбылской области Казахстана прогремело шесть взрывов, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Минобороны страны.

По данным военного ведомства, на складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. К месту ЧП отправились министры обороны и ЧС.

Как сообщается, возгорание на военном объекте началось около 19.00 в четверг. По последним данным, в результате взрывов пострадали 60 человек.

К ликвидации ЧП привлечены пожарные команды и пожарная гусеничная спецтехника из воинской части, а также пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области. Местное население эвакуируется.