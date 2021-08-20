» » » В Казахстане взорвался военный склад с боеприпасами
﻿
  • 27 август 2021 12:01
  • 20

В Казахстане взорвался военный склад с боеприпасами

В Казахстане взорвался военный склад с боеприпасамиНа складе воинской части в Жамбылской области Казахстана прогремело шесть взрывов, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Минобороны страны.

 

По данным военного ведомства, на складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. К месту ЧП отправились министры обороны и ЧС.

Как сообщается, возгорание на военном объекте началось около 19.00 в четверг. По последним данным, в результате взрывов пострадали 60 человек.

 

К ликвидации ЧП привлечены пожарные команды и пожарная гусеничная спецтехника из воинской части, а также пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области. Местное население эвакуируется.


Похожие статьи:
﻿
Общее число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек

Общее число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек

Международные Новости
﻿
В Казахстане на военном объекте прогремел взрыв

В Казахстане на военном объекте прогремел взрыв

Международные Новости
﻿
У аэропорта Кабула прогремело несколько взрывов

У аэропорта Кабула прогремело несколько взрывов

Международные Новости
﻿
В Казахстане на военных складах произошел взрыв

В Казахстане на военных складах произошел взрыв

Международные Новости
﻿
Семь человек погибли и 12 пострадали из-за пожара в жилом доме в Китае

Семь человек погибли и 12 пострадали из-за пожара в жилом доме в Китае

Международные Новости / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика