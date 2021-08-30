Общее число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек

Число жертв взрывов в аэропорту Кабула, включая погибших военных США, превысило 100, передает газета Wall Street Journal.

Как отмечается, в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных.

Два взрыва прогремели в четверг (26 августа) у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.

Позже террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле. В свою очередь, Джо Байден отдал приказ подготовить удары по лидерам и объектам террористов вне зависимости от того, где они находятся.