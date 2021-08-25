В Казахстане на военном объекте прогремел взрыв

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 по местному времени произошло возгорание возле одного из складов.

В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана

«К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области», - говорится в сообщении.

Причины возгорания устанавливаются.

Отмечается, что к месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.