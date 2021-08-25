» » » В Казахстане на военном объекте прогремел взрыв
﻿
  • 26 август 2021 23:16
  • 25

В Казахстане на военном объекте прогремел взрыв

В Казахстане на военном объекте прогремел взрывВ воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 по местному времени произошло возгорание возле одного из складов.

 

В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана

 

«К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области», - говорится в сообщении.

 

Причины возгорания устанавливаются.

 

Отмечается, что к месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.


Похожие статьи:
﻿
В Казахстане на военных складах произошел взрыв

В Казахстане на военных складах произошел взрыв

Международные Новости
﻿
В центре Еревана прогремел взрыв

В центре Еревана прогремел взрыв

Международные Новости / Проишествия
﻿
На западе Лондона около 80 пожарных борются с огнем в жилом доме

На западе Лондона около 80 пожарных борются с огнем в жилом доме

Международные Новости / Проишествия
﻿
В одном из ресторанов Голливуда прогремел взрыв

В одном из ресторанов Голливуда прогремел взрыв

Международные Новости / Проишествия
﻿
Мощный взрыв прогремел в тоннеле Норвегии в результате ДТП

Мощный взрыв прогремел в тоннеле Норвегии в результате ДТП

Международные Новости / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика