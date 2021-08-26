У аэропорта Кабула прогремело несколько взрывов

Около международного аэропорта в Кабуле прогремело несколько взрывов. О вероятности теракта ранее предупреждали представители США и Великобритании.

Около международного аэропорта в Кабуле 26 августа прогремело по меньшей мере 2 взрыва. Напомним сейчас там тысячи людей, которые пытаются бежать из страны.

Представитель Пентагона Джона Кирби: «Мы можем подтвердить факт взрыва около аэропорта Кабула. В настоящий момент информация о пострадавших неясна. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем», — написал он

Афганские журналисты со ссылкой на очевидцев, сообщают, что взрыв у ворот аэропорта в Кабуле, предположительно, мог быть атакой смертника. Второй взрыв - атака при помощи начинённого взрывчаткой автомобиля. Слышна стрельба. Пострадавших минимум 70 человек, более 13 погибших.

Телеканал CNNв свою очередь отмечает, что в результате взрыва есть пострадавшие среди афганцев.

По данным телеканала ABC, взрыв произошел возле входа в аэропорт, где скопились тысячи афганцев, пытающихся выбраться из страны.

Между тем сетевое издание Conflict News отмечает, что в аэропорту прогремел «мощный взрыв» и слышна стрельба.

«Поступили сообщения о большом взрыве и перестрелке у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле», — говорится в сообщении.

По данным Al Jazeera, ранены не менее 15 человек, жертв не менее 10.

Официальный представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что взрыв был совершен террористом-смертником. В результате него пострадали несколько бойцов «Талибан», охранявших воздушную гавань. «Мы категорически осуждаем произошедшее» - сказал Забиулла Муджахид.

Ранее представители США, СМИ и мировые разведки неоднократно предупреждали о риске терактов в районе аэропорта. Из-за угрозы теракта западные страны стремились завершить эвакуацию как можно скорее.