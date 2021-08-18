Глава ВОЗ призвал осенью подготовиться к новой пандемии

Осенние месяцы будут чрезвычайно важны в вопросе подготовки к пандемии и реагирования на нее, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус во время брифинга в Женеве.

«Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее», - заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус также добавил, что в мире стабилизировалась ситуация с количеством ежедневно выявляемых заболевших и умерших. «Но эта стабильность на очень высоком уровне - более 4,5 млн случаев заболеваний и 68 000 смертей», - резюмировал он.

В начале августа в ВОЗ допустили, что число заболевших коронавирусом по всему миру в начале следующего года превысит отметку 200 млн человек. Такая оценка будет верна, если правительства не смогут остановить нынешние темпы заражения COVID-19. Гебрейесус подчеркнул, что реальное количество заболевших сильно отличается от зарегистрированных ВОЗ чисел.

Количество людей, заболевших коронавирусом, превысило 200 млн к 5 августа. По данным Университета Джона Хопкинса, больше всего известных случаев заражения в США - больше 36 млн человек. Следом в списке идет Индия (больше 32 млн человек) и Бразилия (более 20 млн). Всего от COVID-19 умерли во всем мире 4,31 млн человек, уточнили в ВОЗ.