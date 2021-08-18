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  • 26 август 2021 11:34
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Instagram заменит в «Историях» ссылки на сайты по свайпу на стикеры

Instagram заменит в «Историях» ссылки на сайты по свайпу на стикерыInstagram планирует с 30 августа убрать функцию, которая позволяет людям посещать сайты, проводя пальцем вверх в «Историях», пишет The Verge.

 

Вместо свайпа в них будут отображаться стикеры со ссылками на внешние сайты.

 

Помимо действия для перехода главное отличие в том, что на «Историю» со стикером пользователи могут ответить, а со свайпом — нет.

 

Instagram тестировал стикеры со ссылками с июня 2021 года для разных пользователей, а не только для тех, кто имел возможность использования свайпа.

 

Стикеры со ссылками будут только у тех, кто раньше мог добавлять ссылку по свайпу — аккаунтов с более 10 тыс. подписчиков. Но соцсеть «все еще оценивает» возможность открыть функцию большему числу пользователей.


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