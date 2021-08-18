Instagram заменит в «Историях» ссылки на сайты по свайпу на стикеры

Instagram планирует с 30 августа убрать функцию, которая позволяет людям посещать сайты, проводя пальцем вверх в «Историях», пишет The Verge.

Вместо свайпа в них будут отображаться стикеры со ссылками на внешние сайты.

Помимо действия для перехода главное отличие в том, что на «Историю» со стикером пользователи могут ответить, а со свайпом — нет.

Instagram тестировал стикеры со ссылками с июня 2021 года для разных пользователей, а не только для тех, кто имел возможность использования свайпа.

Стикеры со ссылками будут только у тех, кто раньше мог добавлять ссылку по свайпу — аккаунтов с более 10 тыс. подписчиков. Но соцсеть «все еще оценивает» возможность открыть функцию большему числу пользователей.