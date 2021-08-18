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  • 26 август 2021 11:31
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Лидеры стран G7 обсудили ситуацию в Афганистане

Лидеры стран G7 обсудили ситуацию в АфганистанеЛидеры стран «Большой семерики» (G7) провели экстренный саммит по ситуации в Афганистане. Встреча проходила в виртуальном формате, а мнения участников были сосредоточены главным образом на эвакуации граждан из Афганистана и недопущении возвращения террористов в страну.

 

Лидеры G7 указали на то, что Афганистан больше никогда не должен стать пристанищем террористов. Они заявили, что будут работать с другими странами, особенно с союзниками по НАТО, над тем, чтобы бороться против терроризма везде, где это необходимо.

 

«Мы подтверждаем, что «Талибан» будет нести ответственность за свои действия по предотвращению терроризма, соблюдению прав человека, в частности прав женщин, девочек и меньшинств, а также по достижению всеобъемлющего политического урегулирования в Афганистане», — говорится в заявлении.

 

Также авторы заявления призвали сформировать в Афганистане «инклюзивное правительство», в котором будут представлены женщины и представители меньшинств.

 

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, лидеры стран G7 согласовали дорожную карту по взаимодействию с «Талибаном». Первым условием «группы семи» являются гарантии со стороны талибов возможности безопасно покинуть Афганистан как до 31 августа, так и после этой даты.


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