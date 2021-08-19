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  • 26 август 2021 11:26
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Xiaomi планирует отказаться от бренда Mi

Xiaomi планирует отказаться от бренда MiКитайский техногигант Xiaomi принял решение отказаться от бренда Mi, сообщила The Verge.

 

После выхода нового флагмана Mix 4 компания заявила, что все последующие продукты будут иметь название производителя и самого устройства.

 

С третьего квартала флагманская продукция начнет выходить под брендом Xiaomi. Эти изменения позволят сократить разрыв в восприятии бренда и его продуктов и объединить продукцию компании, которая выпускается по всем миру, пояснил в компании.

 

В Xiaomi заявили, что сохранят бренд Redmi, под которым продолжатся выходы более бюджетных гаджетов.


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