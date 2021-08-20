В ВОЗ сообщили о резком росте числа гипертоников в мире

Число людей с гипертензией за последние 30 лет увеличилось почти вдвое – с 650 миллионов до 1,28 миллиарда. Причем 580 миллионов человек, страдающих от повышенного давления, не знали о своем синдроме, и 720 миллионов человек не проходили лечение.

Совместное исследование ВОЗ и имперского колледжа Лондона было опубликовано в медицинском журнале «Ланцет», сообщили в пресс-службе ООН.

Эксперты собрали и проанализировали данные о давлении у людей в возрасте от 30 до 79 лет из 184 стран мира за период с 1990 года по 2019 год. Это самое масштабное на сегодняшний день исследование в этой области.

По данным специалистов, меньше всего людей, страдающих повышенным давлением, живут в богатых странах, а больше всего – в странах со средним и низким уровнем дохода. Самые низкие показатели гипертонии – в Швейцарии, Перу и Канаде, самые высокие среди женщин – в Доминиканской Республике, Парагвае и на Ямайке, среди мужчин – в Венгрии, Парагвае и Польше.

В первую десятку стран с самой большой долей мужского населения, страдающего от повышенного давления, также входят Беларусь и Таджикистан. Там гипертония была диагностирована у 52 процентов и 51 процента мужчин соответственно.

Россия же оказалась в первой десятке стран, в которых показатели заболеваемости гипертонией среди женщин за 30 лет значительно снизились – на 12 процентов. Узбекистан, наоборот, – в числе стран, где соответствующие показатели значительно выросли как среди женщин, так и среди мужчин – на 9 процентов 15 процентов соответственно.

Эксперты ВОЗ подчеркивают, что высокое артериальное давление существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний мозга и почек, и является одной и главных причин смерти на планете.

При этом эксперты утверждают, что гипертензию очень легко диагностировать: достаточно просто регулярно измерять давление, и это можно делать даже в домашних условиях. Она также легко поддается лечению, а многие медикаменты, помогающие при высоком давлении, стоят совсем недорого.

Но, как отмечают в ВОЗ, только каждая 4-я женщина и каждый 5-й мужчина с повышенным давлением принимает эффективные лекарства, которые позволяют держать ситуацию под контролем.

«Даже спустя почти полвека после того, как мы начали лечить артериальную гипертонию, которую легко диагностировать и контролировать с помощью недорогих лекарств, многие люди с высоким кровяным давлением все еще не проходят лечение, и это провал системы общественного здравоохранения», – сказал один из авторов исследования, профессор Имперского колледжа Лондона Маджид Эззати.

Один из самых высоких в мире показателей лечения гипертензии – в Казахстане. Там необходимые медикаменты получают 74 процента женщин и 66 процентов мужчин, страдающих от высокого давления. Тройка лидеров – Канада, Исландия и Южная Корея. Хуже всего ситуация с лечением гипертонии обстоит в Африке к югу от Сахары, в ряде стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанских островных государств.

В ВОЗ также представили ряд рекомендаций, которые позволяют предотвращать гипертензию. Среди них – снижение употребления соли, алкоголя и транс-жиров и отказ от курения. Эксперты также подчеркивают необходимость вести активный образ жизни.