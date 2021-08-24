Участок земли рядом с могилой кинодивы Мэрилин Монро продается за $2 млн.

На калифорнийском кладбище Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park пустующее место для захоронения продают за $2 млн. Внушительная стоимость земли состоит не только в том, что Лос-Анджелес один из самых дорогих городов мира, а все дело в потенциальных соседях, пишет газета The New York Post.

Речь идет об участке, расположенном между могилами кинодивы Мерлин Монро и основателя журнала Playboy Хью Хефнера. По информации, выставленная на продажу земля, принадлежала покойному композитору бродвейских мюзиклов Джерри Херману, выкупившему место под себя в 1997 году. Однако, после смерти композитора в 2019 году, родственники похоронили его в Нью-Джерси рядом с могилой матери. А за свободную гробницу заломили внушительную цену.

Само кладбище, открытое в 1905 году, считается довольно престижным местом, в котором похоронены известные американские актрисы Натали Вуд и Фэрра Фосетт, писатель Трумен Капоте, певец Дин Мартин. За самое дорогое место под могилу здесь платили $4,6 млн. в 1986 году. Сделал это фанат Мерлин Монро, чтобы быть ближе к своему кумиру. Правда впоследствии вдова пыталась продать могилу покойного мужа за $500 тыс. из-за ухудшившегося финансового положения, но желающих приобрести этот участок так и не нашлось.