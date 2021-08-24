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  • 24 август 2021 10:47
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Найдено антитело, защищающее от всех штаммов COVID-19

Найдено антитело, защищающее от всех штаммов COVID-19Ученые из медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Исследование опубликовали на официальном портале вуза.

 

Авторы работы изучили 43 антитела и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2. Затем девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах, после чего выбрали наиболее эффективных кандидатов.

 

Выяснилось, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса - «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота», - а также редкими мутациями. По словам ученых, SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной.

 

Среди уникальных свойств выявленного антитела - высокая способность нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействие на все варианты возбудителя COVID-19.

 

Поскольку в будущем есть риск появление новых мутаций, необходимы эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет организма как самостоятельно, так и в комбинации с терапией, подытожили исследователи.


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