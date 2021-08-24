«Конфронтация с „Талибаном“ может иметь самые тяжелые последствия» — генсек ОДКБ

Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления движению «Талибан» могут привести к разворачиванию долговременной гражданской войны с трудно предсказуемыми последствиями для безопасности не только Афганистана, но и окружающего региона.

Об этом заявил генеральный секретар Организации договора коллективной безопасности Станислав Зась на брифинге по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшей 23 августа.

Напомним, в сессии в качестве гостя «с учётом складывающейся ситуации в Афганистане» принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Лидеры ОДКБ — президенты Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, а также премьер-министр Армении — обсудили на встрече ситуацию в афганской провинции Панджшер. Как сообщалось ранее, «Талибан» взял в осаду силы сопротивления этой единственной неподконтрольной ему провинции. Представители сопротивления ответили, что готовы противостоять талибам, и призвали начать серьезные переговоры.

«Мы призываем к прекращению этого противостояния, налаживанию внутриафганского диалога и выстраиванию государственной власти в Афганистане с учетом интересов всех национальностей, там проживающих, и всех обществ. Конфронтация, которая сейчас намечается между северными провинциями и „Талибаном", может иметь самые тяжелые последствия и для афганского народа, и в целом для региона. Нужно сделать все, чтобы избежать этого противостояния», — подчеркнул он.

В ходе сессии государства-члены подчеркнули важность восстановления государственной власти в Афганистане путем инклюзивного мирного диалога с учетом интересов всех общественных, политических, этнических и конфессиональных групп страны.

В ходе сессии было отмечено, что политический режим в Афганистане должен опираться на свободном волеизъявлении всего афганского народа. «Строгий учет, гарантирование и защита социально-политических интересов всех слоев общества имеет жизненно важное значение для устойчивости любого правительства Афганистана», — к такому мнению пришли лидеры ОДКБ.

Государства-члены ОДКБ договорились приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в противодействии исходящим с территории Афганистана вызовам и угрозам с учетом увеличивающегося присутствия боевиков международных террористических организаций в Афганистане, «которые используют эту страну в качестве запасной площадки для создания опорных пунктов для дальнейшей деятельности и своей экспансии».