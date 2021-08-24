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  • 24 август 2021 10:43
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Сегодня стартуют XVI летние Паралимпийские игры в Токио

Сегодня стартуют XVI летние Паралимпийские игры в ТокиоЦеремония открытия состоится сегодня, 24 августа на Национальном стадионе в Токио (Япония) в 16-00 по ташкентскому времени.

 

На играх будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Впервые в программу Паралимпиады включены тхэквондо и бадминтон.

 

Паралимпийская сборная Узбекистана состоит из 48 спортсменов, которые выступят в 8 видах спорта.

 

Первыми из паралимпийской сборной страны вступят в борьбу пловцы. Заплывы начнутся завтра, 25 августа в 06-39 по ташкентскому времени.

 

Церемония закрытия летних Паралимпийских игр пройдет в воскресенье, 5 сентября.


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