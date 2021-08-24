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  • 24 август 2021 10:42
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В Афганистане приостановили все рейсы из аэропорта Кабула

В Афганистане приостановили все рейсы из аэропорта КабулаВсе рейсы в аэропорт Кабула и из него приостановлены до дальнейших распоряжений в связи с большим скоплением людей в воздушной гавани, желающих покинуть Афганистан. Об этом говорится в постановлении управления гражданской авиации страны, распространенном в понедельник.

 

"Все рейсы в Международном аэропорту Хамид Карзай приостановлены до дальнейшего распоряжения. Пассажиры, желающие улететь в различные регионы страны, а также за рубеж, будут заранее уведомлены о возобновлении полетов. Подобные меры принимаются с целью предотвращения скопления людей и беспорядка в воздушной гавани", - указано в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

 

В сообщении также подчеркивается, что авиационные власти Афганистана "активно работают над тем, чтобы внутренние и международные рейсы в аэропорт Кабула и из него возобновились как можно скорее".

 

Круглосуточную работу аэропорта Кабула обеспечивают сейчас около 800 гражданских представителей государств НАТО, порядок поддерживают военные из США, Великобритании и Турции. Улететь из страны пытаются тысячи людей. Для разгона толпы на взлетно-посадочной полосе военным приходилось применять слезоточивый газ и стрелять в воздух. Люди цеплялись за шасси и фюзеляж самолетов, чтобы покинуть афганскую столицу.


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