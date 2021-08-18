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  • 18 август 2021 12:47
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Амрулла Салех объявил себя главой Афганистана и призвал к войне с талибами

Амрулла Салех объявил себя главой Афганистана и призвал к войне с талибамиВице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что после бегства из страны президента Ашрафа Гани он является главой государства. Салех также призвал жителей страны сопротивляться боевикам движения «Талибан».

 

«Я нахожусь в стране и исполняю обязанности президента. Согласно Конституции Афганистана в случае бегства, отставки или смерти главы государства страной руководит вице-президент», - написал Салех в своем Twitter аккаунте.

 

Кроме того, он заявил, что афганцы должны доказать: Афганистан не является Южным Вьетнамом, а талибы даже близко не напоминают Вьетконг (партизан, взявших под контроль южную часть Вьетнама после ухода оттуда американских войск).

 

«В отличие от США и НАТО мы не утратили силу духа и видим серьезные перспективы. Присоединяйтесь к сопротивлению», - сообщил вице-президент.

 

Два дня назад Салех обещал в своем Twitter, что ни при каких обстоятельствах не сдастся террористам из «Талибана» и не предаст память Ахмада Шаха Масуда (воевавшего с талибами главы Северного альянса, убитого в сентябре 2001 года).

 

В настоящее время Салех, возможно, находится в провинции Панджшер, откуда он родом, вместе с антиталибскими ополченческими формированиями.

 

Ранее сообщалось, что сын афганского национального героя и известного военачальника таджикского происхождения Ахмад Шаха Масуда находится в Панджшере - единственной не сдавшейся талибам провинции Афганистана.

 

Тем временем в афганской столице началась битва против Талибан. Силы вице-президента Амрулла Салеха отбили у боевиков район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула, пишет РИА Новости. Источники отмечают, что бои в настоящее время продолжаются в районе Панджшера.

 

В регион также направляются десять тысяч военнослужащих афганской армии под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума.


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