Амрулла Салех объявил себя главой Афганистана и призвал к войне с талибами

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что после бегства из страны президента Ашрафа Гани он является главой государства. Салех также призвал жителей страны сопротивляться боевикам движения «Талибан».

«Я нахожусь в стране и исполняю обязанности президента. Согласно Конституции Афганистана в случае бегства, отставки или смерти главы государства страной руководит вице-президент», - написал Салех в своем Twitter аккаунте.

Кроме того, он заявил, что афганцы должны доказать: Афганистан не является Южным Вьетнамом, а талибы даже близко не напоминают Вьетконг (партизан, взявших под контроль южную часть Вьетнама после ухода оттуда американских войск).

«В отличие от США и НАТО мы не утратили силу духа и видим серьезные перспективы. Присоединяйтесь к сопротивлению», - сообщил вице-президент.

Два дня назад Салех обещал в своем Twitter, что ни при каких обстоятельствах не сдастся террористам из «Талибана» и не предаст память Ахмада Шаха Масуда (воевавшего с талибами главы Северного альянса, убитого в сентябре 2001 года).

В настоящее время Салех, возможно, находится в провинции Панджшер, откуда он родом, вместе с антиталибскими ополченческими формированиями.

Ранее сообщалось, что сын афганского национального героя и известного военачальника таджикского происхождения Ахмад Шаха Масуда находится в Панджшере - единственной не сдавшейся талибам провинции Афганистана.

Тем временем в афганской столице началась битва против Талибан. Силы вице-президента Амрулла Салеха отбили у боевиков район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула, пишет РИА Новости. Источники отмечают, что бои в настоящее время продолжаются в районе Панджшера.

В регион также направляются десять тысяч военнослужащих афганской армии под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума.